Шмигаль анонсував відеофіксацію роботи ТЦК: коли запрацює

Мобілізація в Україні

Зауважимо, що в Україні триває мобілізація, спрямована на посилення обороноздатності держави в умовах повномасштабної агресії з боку Росії.

Основні зусилля спрямовано на оновлення складу Сил оборони, заміну військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті, а також на посилення окремих напрямків.

Нагадаємо, що минулого місяця у мережі з'явилася інформація про роботу мобільних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Фактично це ті ж самі ТЦК, але не прив'язані до фіксованих місць розташування.

Зазначається, що мобільні ТЦК є доцільним рішенням, враховуючи те, що росіяни останнім часом активізували удари по територіальних центрах комплектування.

Детальніше про те, що ж таке мобільні ТЦК та, що про них відомо, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на початку літа наголосив, що мобілізація не має бути шоком для українців. На цьому підґрунті він пояснив, що ТЦК потрібні зміни.