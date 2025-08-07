Шмыгаль анонсировал видеофиксацию работы ТЦК: когда заработает

Мобилизация в Украине

Заметим, что в Украине продолжается мобилизация, направленная на усиление обороноспособности государства в условиях полномасштабной агрессии со стороны России.

Основные усилия направлены на обновление состава Сил обороны, замену военнослужащих, которые длительное время находятся на фронте, а также на усиление отдельных направлений.

Напомним, что в прошлом месяце в сети появилась информация о работе мобильных территориальных центров комплектования и соцподдержки.

Фактически это те же ТЦК, но не привязаны к фиксированным местам расположения.

Отмечается, что мобильные ТЦК являются целесообразным решением, учитывая то, что россияне в последнее время активизировали удары по территориальным центрам комплектования.

Подробнее о том, что же такое мобильные ТЦК и, что о них известно, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале лета отметил, что мобилизация не должна быть шоком для украинцев. На этой почве он объяснил, что ТЦК нужны изменения.