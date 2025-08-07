RU

Война в Украине

Шмыгаль анонсировал видеофиксацию работы ТЦК: когда заработает

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Карина Левицкая

В Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры во время проверок документов и вручения повесток. Видеофиксация станет обязательной, а за нарушение предусмотрена ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП", - отметил глава Минобороны.

По его словам, уже с 1 сентября все сотрудники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

"В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - добавил он.

По данным Шмыгаля, сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%, однако и в дальнейшем продолжается работа по закупке дополнительных средств.

Мобилизация в Украине

Заметим, что в Украине продолжается мобилизация, направленная на усиление обороноспособности государства в условиях полномасштабной агрессии со стороны России.

Основные усилия направлены на обновление состава Сил обороны, замену военнослужащих, которые длительное время находятся на фронте, а также на усиление отдельных направлений.

Напомним, что в прошлом месяце в сети появилась информация о работе мобильных территориальных центров комплектования и соцподдержки.

Фактически это те же ТЦК, но не привязаны к фиксированным местам расположения.

Отмечается, что мобильные ТЦК являются целесообразным решением, учитывая то, что россияне в последнее время активизировали удары по территориальным центрам комплектования.

Подробнее о том, что же такое мобильные ТЦК и, что о них известно, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале лета отметил, что мобилизация не должна быть шоком для украинцев. На этой почве он объяснил, что ТЦК нужны изменения.

