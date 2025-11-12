ua en ru
Шмигаль анонсував створення центрів ППО ще у трьох областях

Середа 12 листопада 2025 22:27
UA EN RU
Шмигаль анонсував створення центрів ППО ще у трьох областях Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях створять Координаційні центри протиповітряної оборони за зразком того, що працює на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

"Відвідав Координаційний центр ППО Харківщини, де провів нараду щодо створення таких центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. У межах наради ухвалили низку рішень", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що Координаційний центр у Харківській області показав високу ефективність роботи.

За словами міністра, цей досвід масштабуватимуть на інші регіони, що дозволить оперативно реагувати на загрози, узгоджувати дії між усіма силами, залученими до протидії повітряним атакам, і забезпечити максимальний захист критичної інфраструктури та мирного населення.

"Україна системно зміцнює свої сили ППО. Робимо все, аби підвищити стійкість наших міст та гарантувати безпеку людей", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, у липні 2024 року повідомлялося, що сили протиповітряної оборони Харківської області отримали автоматизований командний пункт тактичної групи ППО під назвою "Кречет". Це обладнання підвищило ефективність управління засобами ППО, що діють в регіоні.

