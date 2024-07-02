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Сили ППО у Харківській області отримали командний пункт "Кречет"

Вівторок 02 липня 2024 12:34
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Сили ППО у Харківській області отримали командний пункт "Кречет" Фото: сили ППО у Харківській області отримали командний пункт "Кречет" (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Олександр Мороз

Сили ППО у Харківській області отримали командний пункт тактичної групи протиповітряної оборони "Кречет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, Харківщина щодня потерпає від керованих авіабомб, тому напрямок протиповітряної оборони є важливим.

"Кречет" призначений для оперативного управління мобільними вогневими групами протиповітряної оборони при захисті важливих інфраструктурних об’єктів та угрупувань військ від ударів засобів повітряного нападу. "Кречет" дозволяє поєднати у єдину локальну мережу 5 засобів виявлення та 10 мобільних бойових груп ППО з різними засобами ураження.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) повідомляє, що "Кречет" розроблено компанією "Системний електронний експорт". Ця розробка значно підвищує ефективність сил протиповітряної оборони, оскільки в автоматичному режимі видає цілевказівки на ураження ворожих повітряних засобів, чим прискорює швидкість реагування, допомагає знищувати більше цілей з більш ефективним використанням власних вогневих засобів.

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