ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Шмыгаль анонсировал создание центров ПВО еще в трех областях

Среда 12 ноября 2025 22:27
UA EN RU
Шмыгаль анонсировал создание центров ПВО еще в трех областях Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Черниговской, Полтавской и Запорожской областях создадут Координационные центры противовоздушной обороны по образцу того, что работает на Харьковщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Посетил Координационный центр ПВО Харьковщины, где провел совещание по созданию таких центров противовоздушной обороны в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. В рамках совещания приняли ряд решений", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что Координационный центр в Харьковской области показал высокую эффективность работы.

По словам министра, этот опыт будет масштабироваться на другие регионы, что позволит оперативно реагировать на угрозы, согласовывать действия между всеми силами, привлеченными к противодействию воздушным атакам, и обеспечить максимальную защиту критической инфраструктуры и мирного населения.

"Украина системно укрепляет свои силы ПВО. Делаем все, чтобы повысить устойчивость наших городов и гарантировать безопасность людей", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в июле 2024 года сообщалось, что силы противовоздушной обороны Харьковской области получили автоматизированный командный пункт тактической группы ПВО под названием "Кречет". Это оборудование повысило эффективность управления средствами ПВО, действующими в регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины ПВО Денис Шмыгаль Война в Украине
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа