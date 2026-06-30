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Шмигаль анонсував рішення для покращення ситуації зі світлом

10:48 30.06.2026 Вт
2 хв
В Міненерго оголосили конкретний план дій
aimg Юлія Капітонова
Фото: Денис Шмигаль, перший віцепрем'єр - міністр енергетики України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство енергетики України уже вживає заходи для стабілізації ситуації в енергосистемі. Глава відомства пояснив, як будуть проходити пікові періоди споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра енергетики Дениса Шмигаля.

На тлі аномальної спеки в Європі енергетична система України стикнулася із серйозним навантаженням.

Команда міністра вже розробила план для мінімізації дефіциту електроенергії. До його реалізації залучили відповідні служби та підприємства енергетичного сектору.

Вони отримали завдання:

  • розглянути питання оптимізації графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації (це допоможе збільшити обсяги виробництва електроенергії у періоди максимального споживання);
  • якнайшвидше завершити аварійно-відновлювальні роботи;
  • запустити обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт;
  • посилити залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації;
  • використати установки зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень;
  • забезпечити додатковий імпорт електроенергії з ЄС;
  • розв'язати питання збільшення імпорту електроенергії державними підприємствами.

"Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання", - зауважив Денис Шмигаль.

Раніше РБК-України повідомило, що Україна вимушена повернутися до графіків відключень. Дізнайтеся, де та коли не буде світла 30 червня.

Також ми пояснювали, чому графіки діють ввечері, попри те, що пік спеки припадає на день.

Крім того, РБК-Україна поцікавилося у фахівців, якими можуть бути відключення у літній період, а також в яких регіонах ситуація може бути найскладнішою. Усі деталі можна дізнатися в матеріалі за посиланням.

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