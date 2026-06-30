Шмигаль анонсував рішення для покращення ситуації зі світлом

Раніше РБК-України повідомило, що Україна вимушена повернутися до графіків відключень. Дізнайтеся, де та коли не буде світла 30 червня.

Також ми пояснювали, чому графіки діють ввечері, попри те, що пік спеки припадає на день.

Крім того, РБК-Україна поцікавилося у фахівців, якими можуть бути відключення у літній період, а також в яких регіонах ситуація може бути найскладнішою. Усі деталі можна дізнатися в матеріалі за посиланням.