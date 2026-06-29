Спека вдень, а графіки ввечері: експерт пояснив логіку відключення світла

Завтра вдень в Україні не очікується відключень світла, однак увечері прогнозують графіки відключення.

Чому обмеження вводять не в пікові години спеки, - РБК-Україна розпитало директора енергетичних та інфраструктурних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За словами Омельченка, хоча українці найчастіше використовують кондиціонери через спеку саме вдень, це споживання вдається покривати роботою сонячних електростанцій.

"А тому таких проблем великих (вдень - ред.) не очікується. А ввечері - так", - зауважив експерт.

Тому Омельченко радить українцям перенести активне споживання електрики, зокрема використання кондиціонерів, на денні години: з 10:00 до 16:00.

Графіки відключень світла повернулися

Нагадаємо, сьогодні в кількох областях України сталися аварійні відключення світла. А вже завтра "Укренерго" прогнозує світло за графіками по всій країні.

Як пояснили енергетики, причина обмежень - значне зростання енергоспоживання через аномальну спеку в країні. Світло 30 червня вимикатимуть у період з 17:00 до 22:00, але не всім. Обмеження будуть вводити для однієї або половини черги.