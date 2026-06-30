Графіки відключень повертаються через спеку: де та коли не буде світла 30 червня
Через аномальну спеку енергосистема України знову працює з підвищеним навантаженням. 30 червня в усіх регіонах застосовуватимуться графіки обмежень, які торкнуться як промисловості, так і побутових споживачів.
У який час очікувати відключень та де швидко перевірити графіки для вашої адреси - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Чому відключають: Причина обмежень - значне зростання споживання електроенергії через аномальну спеку та активне використання кондиціонерів.
- Коли діють графіки: 30 червня обмеження застосовуватимуться у вечірній проміжок часу - з 17:00 до 22:00.
- Кого стосується: Графіки поширюються на всіх споживачів: промисловість, бізнес та побутових споживачів (в обсязі від 0,5 до 1 черги).
- Де шукати графіки: Найшвидше перевірити статус відключень можна через застосунок або на сайтах YASNO (для Києва та Дніпропетровщини) та на офіційних ресурсах ваших операторів системи розподілу (обленерго).
- Як допомогти системі: Енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних приладів, перенести енергомісткі справи на день та не охолоджувати приміщення кондиціонером нижче 23-25 градусів.
Як будуть відключати світло
За вказівкою "Укренерго" сьогодні по всій країні заплановані графіки відключення світла.
- З 17:00 до 22:00: для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
- З 17:00 до 22:00: для всіх категорій споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1 черги).
Чому виникли обмеження?
Як пояснили у YASNO, через сильну спеку значно зросло енергоспоживання, зокрема через масове використання кондиціонерів.
Кожні +3 спеки додають близько 100 МВт навантаження на енергосистему, яка ще відновлюється після ворожих атак.
Де перевірити графіки
Актуальну інформацію щодо відключень у вашому регіоні можна дізнатися на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Для мешканців Києва та Дніпропетровщини доступні ресурси YASNO:
- Застосунок YASNO.
- Сайт для Києва.
- Сайт для Дніпропетровщини.
Як допомогти енергосистемі:
- Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів.
- Перенесіть використання енергоємної техніки на денні години.
- Не встановлюйте кондиціонер на мінімальну температуру (оптимально - 23-25 градусів). При зниженні температури нижче 22 споживання електроенергії зростає приблизно на 8% з кожним градусом.
Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися, тому варто стежити за повідомленнями офіційних джерел. Графіки вводяться для збереження стабільності роботи енергосистеми.