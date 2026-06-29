Без світла 2-4 години: чому повертають графіки і які регіони в "зоні ризику"

В Україну на тлі аномальної спеки повертаються графіки відключення світла. Сьогодні у кількох областях сталися аварії, а завтра - будуть обмеження по всій країні.

Чому відключення світла повернулися, якою буде їх тривалість та в яких регіонах ситуація може бути складнішою, - РБК-Україна дізнавалося в експертів з енергетики Володимира Омельченка та Геннадія Рябцева.

Головне: Причини відключень: Через аномальну спеку росте споживання електрики, ситуацію ускладнюють ремонти енергооб'єктів та обмежений імпорт.

Через аномальну спеку росте споживання електрики, ситуацію ускладнюють ремонти енергооб'єктів та обмежений імпорт. Якими будуть графіки: Очікується "мікс" планових та аварійних відключень, але обмеження будуть локальними - там, де є критичний дефіцит.

Очікується "мікс" планових та аварійних відключень, але обмеження будуть локальними - там, де є критичний дефіцит. Тривалість: Попередньо від 2 до 4 годин. У разі нових атак РФ тривалість може зрости до 5-6 годин.

Попередньо від 2 до 4 годин. У разі нових атак РФ тривалість може зрости до 5-6 годин. Регіони ризику: Найскладніша ситуація можлива у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та прифронтових областях.

Найскладніша ситуація можлива у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та прифронтових областях. Як допомогти системі: Експерти наполегливо радять переносити використання потужних приладів на денні чи нічні години.

Чому відключення світла повертаються

Повернення відключень влітку було цілком прогнозованим, зауважив директор енергетичних та інфраструктурних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

За його словами, в умовах сильної спеки в енергосистемі може виникати дефіцит потужності до 2 ГВт. Тому ризик запровадження графіків дуже високий, особливо у вечірні пікові години - з 18:00 до 23:00.

"Це не значить, що вони на 100% будуть, але такий ризик високий", - зауважив він.

Водночас директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадій Рябцев наголошує, що висока температура - не єдина і навіть не головна причина.

Ключова проблема, за його словами, полягає в тому, що на тлі зростання споживання велика кількість об'єктів генерації перебуває в ремонті або на стадії відновлення. Через це баланс між виробництвом та споживанням електрики є вкрай хитким.

Вдень (орієнтовно з 11:00 до 16:00) потреби вдається покривати завдяки активній роботі сонячних електростанцій, що дозволяє уникати відключень. Проте ввечері їхня ефективність падає, і системі необхідна допомога з-за кордону.

Оскільки у східноєвропейських країнах через спеку споживання також зросло, можливості для імпорту суттєво обмежені, пояснили РБК-Україна експерти.

Ризик відключень світла високий, але не стовідсотковий (Інфографіка РБК-Україна)

Саме тому "Укренерго" закликає переносити роботу потужних електроприладів на денні або нічні години. Однак, зауважує Рябцев, у деяких регіонах ці заклики ігнорують і українці продовжують масово вмикати кондиціонери ввечері, не вкладаючись у ліміти.

Додатково ситуацію ускладнює й те, що аномальна спека фізично заважає стабільній роботі енергетичного обладнання, зокрема трансформаторів.

Якими можуть бути відключення світла

Як прогнозує Омельченко, українці можуть зіткнутися з "міксом" різних типів обмежень. Окрім планових графіків, існує висока ймовірність аварійних відключень через аномальну спеку, яка призводить до перегріву трансформаторів та високовольтних ліній.

Прикладом цього вже став Київ, де через перевантаження обладнання тимчасово зникала електроенергія. За прогнозами експерта, такі вимкнення не будуть надто тривалими - від 2 до 4 годин, а в деяких регіонах, зокрема на заході України, їх може взагалі не бути.

Ситуація може погіршитися, якщо Росія буде бити по енергетиці. Тоді, за словами Омельченка, тривалість відключень світла може зрости до 5-6 годин у вечірній час.

Однак, на думку Рябцева, масових стабілізаційних графіків для всієї України поки що запроваджувати не планується. За його словами, обмеження матимуть локальний характер і виникатимуть лише там, де спостерігатиметься критичний небаланс через надмірне споживання.

"Це не означає, що всіх вимкнуть. Це будуть обмеження потужності в окремих регіонах, де виникатиме дефіцит. Як тільки споживання знижуватиметься, світло повертатиметься", - пояснив Рябцев.

Експерт зазначає, що певна кількість аварійних відключень відбувалася б навіть за відсутності екстремальної спеки через необхідність постійних ремонтів зношеного обладнання. Проте висока температура значно підвищує ризики відмов техніки.

Обмеження щодо світла будуть мати локальний характер (Інфографіка РБК-Україна)

Які регіони в "зоні ризику"

За словами Омельченка, є кілька регіонів, де ризики виникнення дефіциту є найвищими. Насамперед це прифронтові області, а також енергодефіцитні центри, такі як Київ з областю та Одеський регіон.

Також до "зони ризику" потрапляють Дніпропетровщина та Запорізька область.

"У цих регіонах велике промислове виробництво, а власної генерації небагато. Тому енергію доводиться перекидати із Заходу на Схід", - пояснив експерт.

Стабільність ситуації в цих областях значною мірою залежатиме від того, наскільки ефективно промисловість зможе імпортувати електроенергію. Якщо бізнес активно користуватиметься цією можливістю, це допоможе уникнути відключень для населення, або, принаймні, мінімізувати їхню тривалість, додав Омельченко.

"От такі приблизно сценарії. Але панікувати не потрібно людям, тому що в усякім разі ситуація буде набагато краща, ніж взимку", - резюмував експерт.