Шмыгаль анонсировал решение для улучшения ситуации со светом

Ранее РБК-Украина сообщило, что Украина вынуждена вернуться к графикам отключений. Узнайте, где и когда не будет света 30 июня.

Также мы объясняли, почему графики действуют вечером, несмотря на то, что пик жары приходится на день.

Кроме того, РБК-Украина поинтересовалось у специалистов, какими могут быть отключения в летний период, а также в каких регионах ситуация может быть самой сложной. Все детали можно узнать в материале по ссылке.