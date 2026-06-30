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Шмыгаль анонсировал решение для улучшения ситуации со светом

10:48 30.06.2026 Вт
2 мин
В Минэнерго раскрыли конкретный план действий
aimg Юлия Капитонова
Фото: Денис Шмыгаль, первый вице-премьер - министр энергетики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство энергетики Украины уже принимает меры для стабилизации ситуации в энергосистеме. Глава ведомства объяснил, как будут проходить пиковые периоды потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра энергетики Дениса Шмыгаля.

На фоне аномальной жары в Европе энергетическая система Украины столкнулась с серьезной нагрузкой.

Команда министра уже разработала план для минимизации дефицита электроэнергии. К его реализации привлечены соответствующие службы и предприятия энергетического сектора.

Они получили задание:

  • рассмотреть вопрос оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации (это поможет увеличить объем производства электроэнергии в периоды максимального потребления);
  • как можно быстрее завершить аварийно-восстановительные работы;
  • запустить оборудование тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт;
  • усилить привлечение дополнительной мощности за счет когенерационных установок, в частности, газовой генерации;
  • использовать установки хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок;
  • обеспечить дополнительный импорт электроэнергии из ЕС;
  • решить вопрос увеличения импорта электроэнергии государственными предприятиями.

"Помним, что разумное потребление электроэнергии в пиковые часы (17:00-22:00) является важным вкладом каждого в обеспечение надежного электроснабжения", - отметил Денис Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина сообщило, что Украина вынуждена вернуться к графикам отключений. Узнайте, где и когда не будет света 30 июня.

Также мы объясняли, почему графики действуют вечером, несмотря на то, что пик жары приходится на день.

Кроме того, РБК-Украина поинтересовалось у специалистов, какими могут быть отключения в летний период, а также в каких регионах ситуация может быть самой сложной. Все детали можно узнать в материале по ссылке.

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