Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок ВЛК у квітні

В Україні планується суттєво покращити зручності проходження ВЛК в рамках цифровізації та дебюрократизації. Також триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.
"Ще один аспект – максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства", - повідомив Шмигаль.
Як зазначив прем'єр-міністр, наразі вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ.
"Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування", - запевняє він.
Як зауважив Шмигаль, такі перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля.
ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.
У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.
Наприкінці березня Міністерство охорони здоров'я провело перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій у Києві.
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