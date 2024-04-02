Шмыгаль анонсировал новую волну проверок ВВК в апреле

"Еще один аспект - максимальное удобство прохождения ВВК для военных. Здесь кроме цифровизации и дебюрократизации продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства", - сообщил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, в настоящее время уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел.

"Зафиксированы нарушения, предоставлены рекомендации, по каждому факту будет реагирование", - уверяет он.

Как отметил Шмыгаль, подобные проверки станут регулярными. В апреле начнется новая волна.