Шмыгаль анонсировал новую волну проверок ВВК в апреле

В Украине планируется существенно улучшить удобство прохождения ВВК в рамках цифровизации и дебюрократизации. Также идет процесс проверок с последующим реагированием на действия комиссий со стороны профильного министерства.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.
"Еще один аспект - максимальное удобство прохождения ВВК для военных. Здесь кроме цифровизации и дебюрократизации продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства", - сообщил Шмыгаль.
Как отметил премьер-министр, в настоящее время уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел.
"Зафиксированы нарушения, предоставлены рекомендации, по каждому факту будет реагирование", - уверяет он.
Как отметил Шмыгаль, подобные проверки станут регулярными. В апреле начнется новая волна.
ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.
В конце марта Министерство здравоохранения провело проверку работы 10 внештатных военно-врачебных комиссий в Киеве.
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