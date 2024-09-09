Шлюб онлайн у "Дії" за 30 хвилин: як можна скористатися послугою

Відтепер українці можуть одружитися онлайн (по відеозв'язку) всього за 30 хвилин - завдяки новій послузі від застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал "Дія".
Шлюб онлайн на у застосунку "Дія" - революційний сервіс, який дозволяє молодятам одружитися віддалено та всього у кілька кліків.
"Тепер молодята не витрачатимуть час на поїздки, пошук вільних дат в установах, не перейматимуться за бюрократію. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку - від подання заяви до одруження", - розповіли у прес-службі "Дії".
Уточнюється, що така послуга є особливо цінною для військових, які можуть взяти шлюб навіть перебуваючи на позиціях.
Освідчитись у коханні та зробити пропозицію також можна онлайн - партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке потрібно буде відповісти впродовж 14 днів.
Скористатись послугою одруження онлайн можуть:
Для того, щоб скористатись послугою та укласти шлюб онлайн через "Дію", потрібно зробити низку кроків:
Важливо, що в "Дії" можна також визначати, що робити з прізвищем після весілля - залишити своє, взяти прізвище партнера або ж зробити подвійне.
"Уже в день весілля зайдіть за посиланням у "Дії" на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, - смартфон та інтернет. Про інше подбає "Дія", - пояснили українцям.
Після віддаленої церемонії в "Дію" впродовж доби автоматично підтягнеться і цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу.
"Технічно процес забезпечує платформа відеозв'язку Webex від американської корпорації Cisco... Ви можете бути в будь-якому місті світу або просто поруч. Скажіть омріяне "Так" коханій людині незалежно від відстані. Раптом передумали - можете скасувати заяву про шлюб через "Дію". А повторно подати її будь-коли", - підсумували в "Дії".
Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії".
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