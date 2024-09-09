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Шлюб онлайн у "Дії" за 30 хвилин: як можна скористатися послугою

Освідчитись у коханні та зробити пропозицію також можна онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Відтепер українці можуть одружитися онлайн (по відеозв'язку) всього за 30 хвилин - завдяки новій послузі від застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на портал "Дія".

Хто може скористатись новою послугою

Шлюб онлайн на у застосунку "Дія" - революційний сервіс, який дозволяє молодятам одружитися віддалено та всього у кілька кліків.

"Тепер молодята не витрачатимуть час на поїздки, пошук вільних дат в установах, не перейматимуться за бюрократію. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку - від подання заяви до одруження", - розповіли у прес-службі "Дії".

Уточнюється, що така послуга є особливо цінною для військових, які можуть взяти шлюб навіть перебуваючи на позиціях. 

Освідчитись у коханні та зробити пропозицію також можна онлайн - партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке потрібно буде відповісти впродовж 14 днів.

Скористатись послугою одруження онлайн можуть:

  • повнолітні громадяни України
  • особи, що мають верифікований податковий номер
  • особи, які мають ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії"
  • особи, які не перебувають в іншому шлюбі
  • розлучені особи (про це є дані в реєстрі ДРАЦС)

Що потрібно для того, аби одружитись в "Дії"

Для того, щоб скористатись послугою та укласти шлюб онлайн через "Дію", потрібно зробити низку кроків:

  • оновити "Дію" та зайти у "Сервіси" - "Шлюб онлайн"
  • вибрати "Зробити пропозицію" та надіслати сповіщення своїй половинці (на зручний для вас і для неї месенджер)
  • дочекатись, допоки кохана людина отримає вашу пропозицію та відповість (впродовж максимум 14 днів)
  • отримавши згоду - надати свої дані для відповідної заяви впродовж 12 годин
  • дочекатись, допоки система запропонує вам наявні вільні дати (найближчі для церемонії будуть за 5 днів) й обрати найзручнішу з них

Важливо, що в "Дії" можна також визначати, що робити з прізвищем після весілля - залишити своє, взяти прізвище партнера або ж зробити подвійне. 

"Уже в день весілля зайдіть за посиланням у "Дії" на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, - смартфон та інтернет. Про інше подбає "Дія", - пояснили українцям.

Після віддаленої церемонії в "Дію" впродовж доби автоматично підтягнеться і цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

"Технічно процес забезпечує платформа відеозв'язку Webex від американської корпорації Cisco... Ви можете бути в будь-якому місті світу або просто поруч. Скажіть омріяне "Так" коханій людині незалежно від відстані. Раптом передумали - можете скасувати заяву про шлюб через "Дію". А повторно подати її будь-коли", - підсумували в "Дії".

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії".

Читайте також, що відомо про цифровізацію консульських послуг для українців за кордоном.

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