Брак онлайн в "Дії" за 30 минут: как можно воспользоваться услугой

Теперь украинцы могут жениться онлайн (по видеосвязи) всего за 30 минут - благодаря новой услуге от приложения "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".
Брак онлайн в приложении "Дія" - революционный сервис, позволяющий влюбленным жениться удаленно и всего в несколько кликов.
"Теперь молодожены не будут тратить время на поездки, поиск свободных дат в учреждениях, не будут беспокоиться за бюрократию. Весь процесс регистрации брака проходит в приложении - от подачи заявления до женитьбы", - рассказали в пресс-службе "Дії".
Уточняется, что такая услуга особенно ценна для военных, которые могут вступить в брак даже находясь на позициях.
Признаться в любви и сделать предложение также можно онлайн - партнеру или партнерше придет уведомление, на которое нужно будет ответить в течение 14 дней.
Воспользоваться услугой бракосочетания онлайн могут:
Для того чтобы воспользоваться услугой и заключить брак через "Дію", нужно сделать ряд шагов:
Важно, что в "Дії" можно также определять, что делать с фамилией после свадьбы - оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную.
"Уже в день свадьбы зайдите по ссылке в "Дії" на онлайн-церемонию, где вас будет ждать работник Цифрового ГРАГСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут. Все, что от вас нужно, - смартфон и интернет. О другом позаботится "Дія", - объяснили украинцам.
После удаленной церемонии в "Дії" в течение суток автоматически подтянется и цифровое свидетельство о регистрации брака.
"Технически процесс обеспечивает платформа видеосвязи Webex от американской корпорации Cisco... Вы можете быть в любом городе мира или просто рядом. Скажите желанное "Да" любимому человеку независимо от расстояния. Вдруг передумали - можете отменить заявление о браке через "Дію". А повторно подать его в любое время", - подытожили в "Дії".
Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал восемь новых услуг в "Дії".
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