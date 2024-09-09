Брак онлайн в "Дії" за 30 минут: как можно воспользоваться услугой

Кто может воспользоваться новой услугой

Брак онлайн в приложении "Дія" - революционный сервис, позволяющий влюбленным жениться удаленно и всего в несколько кликов.

"Теперь молодожены не будут тратить время на поездки, поиск свободных дат в учреждениях, не будут беспокоиться за бюрократию. Весь процесс регистрации брака проходит в приложении - от подачи заявления до женитьбы", - рассказали в пресс-службе "Дії".

Уточняется, что такая услуга особенно ценна для военных, которые могут вступить в брак даже находясь на позициях.

Признаться в любви и сделать предложение также можно онлайн - партнеру или партнерше придет уведомление, на которое нужно будет ответить в течение 14 дней.

Воспользоваться услугой бракосочетания онлайн могут:

совершеннолетние граждане Украины

лица, имеющие верифицированный налоговый номер

лица, имеющие ID-карту или загранпаспорт в "Дії"

лица, не состоящие в другом браке

разведенные лица (об этом есть данные в реестре ГРАГС)

Что нужно для того, чтобы жениться в "Дії"

Для того чтобы воспользоваться услугой и заключить брак через "Дію", нужно сделать ряд шагов:

обновить "Дію" и зайти в "Сервіси" - "Шлюб онлайн"

выбрать "Зробити пропозицію" и отправить уведомление своей половинке (на удобный для вас и для нее мессенджер)

дождаться, пока любимый человек получит ваше предложение и ответит (в течение максимум 14 дней)

получив согласие - предоставить свои данные для соответствующего заявления в течение 12 часов

дождаться, пока система предложит вам имеющиеся свободные даты (ближайшие для церемонии будут через 5 дней) и выбрать наиболее удобную из них

Важно, что в "Дії" можно также определять, что делать с фамилией после свадьбы - оставить свою, взять фамилию партнера или сделать двойную.

"Уже в день свадьбы зайдите по ссылке в "Дії" на онлайн-церемонию, где вас будет ждать работник Цифрового ГРАГСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут. Все, что от вас нужно, - смартфон и интернет. О другом позаботится "Дія", - объяснили украинцам.

После удаленной церемонии в "Дії" в течение суток автоматически подтянется и цифровое свидетельство о регистрации брака.

"Технически процесс обеспечивает платформа видеосвязи Webex от американской корпорации Cisco... Вы можете быть в любом городе мира или просто рядом. Скажите желанное "Да" любимому человеку независимо от расстояния. Вдруг передумали - можете отменить заявление о браке через "Дію". А повторно подать его в любое время", - подытожили в "Дії".