UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Шлюб із 14 років не дозволять? Стефанчук поставив крапку в чутках про Цивільний кодекс

19:21 28.04.2026 Вт
2 хв
Раніше в мережі українці обурювалися запропонованими змінами
aimg Анастасія Никончук
Фото: весілля (GettyImages)

Верховна Рада України ухвалила оновлений проєкт Цивільного кодексу, з якого виключено норми, що викликали найбільший суспільний резонанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Читайте також: Шлюб з 14 років: в Україні готують нові правила для одруження неповнолітніх

Голосування за оновлений документ

28 квітня народні депутати підтримали доопрацьований проєкт Цивільного кодексу №15150.

Цей варіант став переробленою редакцією попереднього документа, який раніше зазнав критики через спірні положення, зокрема про можливе зниження шлюбного віку.

Що змінили в проєкті

Як повідомив Стефанчук, норму про можливість укладення шлюбу з 14 років виключено. У документі закріплено вік із 16 років.

Також не вводиться заборона на розірвання шлюбу під час вагітності дружини або протягом року після народження дитини.

Додатково в оновленій версії відсутні положення, які могли б трактуватися як примус до вступу в шлюб. Не передбачено й посилення підстав для вилучення дітей.

Без змін у ключових питаннях

Глава парламенту уточнив, що положення, які стосуються дітей, батьківських прав та усиновлення, залишилися без коригувань.

Юридичний статус заручин уже закріплений у чинному законодавстві і переноситься в новий кодекс без змін.

Крім того, норма про шлюб як союз чоловіка і жінки залишається незмінною, оскільки закріплена в Конституції України.

Реакція на критику

За словами спікера, саме положення, що викликали найбільшу критику, було виключено з фінальної версії документа.

Таким чином, оновлений проєкт не містить норм, які раніше стали предметом суспільної дискусії.

Нагадуємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини роз'яснив порядок оформлення документів, що підтверджують народження, укладення шлюбу або смерть, якщо ці події відбулися на тимчасово окупованих територіях України або за межами країни.

Зазначимо, що 2025 року в Україні було зареєстровано 165,59 тисячі шлюбів, що на 10,2% перевищує показник попереднього року. Водночас кількість розлучень істотно скоротилася - на 23,4%, склавши 26,28 тисячі випадків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдруженняВерховна рада