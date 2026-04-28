Шлюб із 14 років не дозволять? Стефанчук поставив крапку в чутках про Цивільний кодекс

Верховна Рада України ухвалила оновлений проєкт Цивільного кодексу, з якого виключено норми, що викликали найбільший суспільний резонанс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
28 квітня народні депутати підтримали доопрацьований проєкт Цивільного кодексу №15150.
Цей варіант став переробленою редакцією попереднього документа, який раніше зазнав критики через спірні положення, зокрема про можливе зниження шлюбного віку.
Як повідомив Стефанчук, норму про можливість укладення шлюбу з 14 років виключено. У документі закріплено вік із 16 років.
Також не вводиться заборона на розірвання шлюбу під час вагітності дружини або протягом року після народження дитини.
Додатково в оновленій версії відсутні положення, які могли б трактуватися як примус до вступу в шлюб. Не передбачено й посилення підстав для вилучення дітей.
Глава парламенту уточнив, що положення, які стосуються дітей, батьківських прав та усиновлення, залишилися без коригувань.
Юридичний статус заручин уже закріплений у чинному законодавстві і переноситься в новий кодекс без змін.
Крім того, норма про шлюб як союз чоловіка і жінки залишається незмінною, оскільки закріплена в Конституції України.
За словами спікера, саме положення, що викликали найбільшу критику, було виключено з фінальної версії документа.
Таким чином, оновлений проєкт не містить норм, які раніше стали предметом суспільної дискусії.
Нагадуємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини роз'яснив порядок оформлення документів, що підтверджують народження, укладення шлюбу або смерть, якщо ці події відбулися на тимчасово окупованих територіях України або за межами країни.
Зазначимо, що 2025 року в Україні було зареєстровано 165,59 тисячі шлюбів, що на 10,2% перевищує показник попереднього року. Водночас кількість розлучень істотно скоротилася - на 23,4%, склавши 26,28 тисячі випадків.