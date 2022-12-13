На шляху до ЄС. Рада ухвалила закон про медіа

Законопроект підтримали 299 народних депутатів. Повідомляється, що завдяки внесенню правок врегульовано деякі дискусійні питання.

Так, уточнено статус каналу "Рада". Згідно із законопроектом, він стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а під час воєнного стану та обмеження прямих трансляцій канал викладатиме записи у день проведення пленарного засідання. Крім того, із закону вилучено норми щодо виборчого законодавства.

Таким чином, закон про медіа став третім та заключним етапом Ради щодо виконання зобов'язань щодо кандидатства України в ЄС. Раніше парламент ухвалив закони про нацменшини, а також затвердив конкурсний відбір суддів Конституційного суду.