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Одна з головних вимог до кандидатства в ЄС. Рада ухвалила закон про нацменшини

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 15:10
Одна з головних вимог до кандидатства в ЄС. Рада ухвалила закон про нацменшини Фото: Рада ухвалила закон про нацменшини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада сьогодні, 13 грудня ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини. Що є однією з головних вимог до кандидатства України в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

За його словами, відповідний законопроект підтримали 324 парламентарі.

"Рада прийняла #8224 щодо національних меншин (спільноти) України в цілому. За - 324. Одна з головних вимог до кандидатства України у ЄС виконана", - написав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, закон має вдосконалити реалізацію прав національних меншин та основи державної політики щодо них.

Зокрема, йдеться про права на самоідентифікацію, використання мов національних меншин, на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо.

Нагадаємо, про те, що Верховна рада у першому читанні підтримала законопроект про нацменшини стало відомо 1 грудня.

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