На пути к ЕС. Рада приняла закон о медиа

Законопроект поддержали 299 народных депутатов. Сообщается, что благодаря внесению правок урегулированы некоторые дискуссионные вопросы.

Так, уточнен статуса канала "Рада". Согласно законопроекту, он становится государственным, должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал будет выкладывать записи в день проведения пленарного заседания. Кроме того, из закона изъяты нормы по избирательному законодательству.

Таким образом, закон о медиа стал третьим и заключительным этапом Рады по выполнению обязательств по кандидатству Украины в ЕС. Ранее парламент принял законы о нацменьшинствах, а также утвердил конкурсный отбор судей Конституционного суда.