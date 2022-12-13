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На пути к ЕС. Рада приняла закон о медиа

Фото: Верховная Рада приняла закон о медиа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада сегодня, 13 декабря, приняла в целом проект закона №2693-д о медиа, который является важным шагом на пути Украины к ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата ВР от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Законопроект поддержали 299 народных депутатов. Сообщается, что благодаря внесению правок урегулированы некоторые дискуссионные вопросы.

Так, уточнен статуса канала "Рада". Согласно законопроекту, он становится государственным, должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал будет выкладывать записи в день проведения пленарного заседания. Кроме того, из закона изъяты нормы по избирательному законодательству.

Таким образом, закон о медиа стал третьим и заключительным этапом Рады по выполнению обязательств по кандидатству Украины в ЕС. Ранее парламент принял законы о нацменьшинствах, а также утвердил конкурсный отбор судей Конституционного суда.

Ранее мы писали, что сегодня Верховная рада приняла закон, который меняет порядок отбора судей Конституционного суда. Его поддержали 245 народных депутатов.

Также сообщалось, что ВР сегодня, 13 декабря приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах. Это одно из главных требований к кандидатству Украины в Европейском Союзе.

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