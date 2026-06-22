Шквали, град і грози вже близько: яким областям готуватись до негоди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Грози у західних і північних областях прогнозуються найближчої години з утриманням до кінця доби 22 червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про погоду в Україні 22 червня. Сьогодні в більшості регіонів очікується до +31, але місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Синоптики також оприлюднили прогноз погоди на тиждень. Згідно з ним, до кінця червня в Україні переважатиме комфортна літня погода, хоч на заході в п'ятницю можливе потепління до +33.