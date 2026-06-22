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Шквали, град і грози вже близько: яким областям готуватись до негоди

14:58 22.06.2026 Пн
1 хв
В деяких регіонах оголосили перший рівень небезпечності
aimg Олена Чупровська
Шквали, град і грози вже близько: яким областям готуватись до негоди Фото: Укргідрометцентр попередив про грози і шквали у кількох областях України (Getty Images)
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Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності для кількох регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Коли і де чекати негоду

Грози у західних і північних областях прогнозуються найближчої години з утриманням до кінця доби 22 червня.

23 червня вдень негода охопить значно більшу територію - грози очікуються в південній частині країни, більшості західних та центральних областей.

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Синоптики попереджають про три небезпечні явища:

  • грози;
  • град в окремих районах;
  • шквальний вітер 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про погоду в Україні 22 червня. Сьогодні в більшості регіонів очікується до +31, але місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Синоптики також оприлюднили прогноз погоди на тиждень. Згідно з ним, до кінця червня в Україні переважатиме комфортна літня погода, хоч на заході в п'ятницю можливе потепління до +33.

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