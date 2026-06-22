ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Шквалы, град и грозы уже близко: каким областям готовиться к непогоде

14:58 22.06.2026 Пн
1 мин
В некоторых регионах объявили первый уровень опасности
aimg Елена Чупровская
Шквалы, град и грозы уже близко: каким областям готовиться к непогоде Фото: Укргидрометцентр предупредил о грозах и шквалах в нескольких областях Украины (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности для нескольких регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Когда и где ожидать непогоды

Грозы в западных и северных областях прогнозируются в ближайший час и сохранятся до конца суток 22 июня.

23 июня днем непогода охватит значительно большую территорию - грозы ожидаются в южной части страны, в большинстве западных и центральных областей.

Читайте также: Во Франции ввели "сухой закон" из-за погоды

Синоптики предупреждают о трех опасных явлениях:

  • грозы;
  • град в отдельных районах;
  • шквальный ветер 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о погоде в Украине 22 июня. Сегодня в большинстве регионов ожидается до +31, но местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Синоптики также обнародовали прогноз погоды на неделю. Согласно ему, до конца июня в Украине будет преобладать комфортная летняя погода, хотя на западе в пятницу возможно потепление до +33.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Погода в Киеве
Новости
В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Лукашенко
В Кремле ответили на ультиматум Зеленского Лукашенко
Аналитика
Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Схема вывода доходов за границу – это госизмена: интервью с главой ГНС Лесей Карнаух