До +31, але місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні 22 червня

В Україні завтра, 22 червня, очікується тепла літня погода. Водночас у низці регіонів пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°; у східних областях вночі 11-16°, вдень 23-28°.

Фото: якою буде погода в Україні 22 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області у понеділок очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по області місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 26-31°; у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°.