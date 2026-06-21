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У Франції запровадили "сухий закон" через погоду

06:18 21.06.2026 Нд
2 хв
Де і чому в країні тепер заборонений продаж алкоголю?
aimg Пилип Бойко
У Франції запровадили "сухий закон" через погоду Фото: туристи у Парижі (Getty Images)
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Франція ввела заборону на вживання алкоголю під час проведення заходів національного музичного фестивалю й на інших публічних заходах. Країну накрила аномальна спека, яка б’є температурні рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Канцелярія прем’єра Себастьяна Лекорню видала спеціальне розпорядження, що стосується всіх офіційних публічних вуличних подій. Вживання спиртного у громадських місцях опинилося під забороною.

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"Для всіх заходів, організованих державою та її установами, було надано вказівки не пропонувати алкоголь", - повідомили в уряді.

Під "сухий закон" потрапило щорічне свято Fête de la Musique, яке зазвичай приваблює на вулиці мільйони людей. Торік лише в Парижі на святкування вийшли близько двох мільйонів людей. Проте цього року плани організаторів змінила спекотна погода й уряд оголосив червоний рівень небезпеки у 35 департаментах країни.

Прогнози метеорологів невтішні: сьогодні, у неділю, температура в регіоні від південного заходу до Бургундії можуть піднятись до 40 градусів. У деяких районах до 41 градуса.

Чиновники хочуть розвантажити лікарні та служби порятунку. Обмеження алкоголю допоможе медикам зосередитися на допомозі вразливим верствам населення.

Спека вже паралізувала частину країни:

  • скасовано десятки поїздів через загрозу деформації рейок;
  • призупинено заняття у багатьох навчальних закладах;
  • запроваджено особливий режим роботи для комунальних служб.

Як Париж рятується від спеки

Найскладніша ситуація очікується в понеділок й мерія Парижа запровадила екстрені заходи. Парки та сади столиці залишатимуться відкритими цілодобово, що дасть змогу туристам та містянам знайти прохолоду вночі. Чиновники закликають людей уникати прямих сонячних променів та пити більше води.

Погодний контекст

Ми вже повідомляли, що у країнах Західної Європи вже найближчими днями очікується різке підвищення температури. Подекуди повітря може прогрітися до 45 градусів.

В цілому літо 2026 року в Європі може супроводжуватися не лише спекою, а й зливами та проблемами з водними ресурсами. Фахівці попереджали, що погодні контрасти цього сезону можуть посилитися.

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