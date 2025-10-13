"Шкутильгає з патрулювання". Рютте висміяв "зламаний" підводний човен РФ поблизу Франції

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв технічний стану підводного флоту РФ. Зокрема, він назвав один з російських підводних човнів "зламаним", і пожартував, що той "шкутильгає додому".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві Рютте йдеться про російську дизельну субмарину "Новоросійськ", яку днями помітили біля узбережжя Франції. Росія заявила, що човен нібито не має несправностей і піднявся на поверхню для дотримання правил навігації.
Водночас влада Нідерландів повідомила, що "Новоросійськ" бачили на буксирі в Північному морі, що йде в розріз з російською заявою.
Генсек НАТО наголосив, що країна-агресорка фактично втратила військово-морську присутність у Середземному морі.
"Зараз, фактично, майже не залишилося російської військово-морської присутності в Середземному морі. Є самотній і зламаний російський підводний човен, який шкутильгає додому з патрулювання", - заявив Рютте.
Він також зауважив, що нинішня ситуація нагадує радше комедію, а не шпигунську драму, згадавши роман Тома Кленсі "Полювання на "Червоний Жовтень"
"Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка", - сказав Рютте.
Нагадаємо, кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" країни-агресорки - це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів.
З початку 2025 року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ. Ця цифра на 45% перевищує минулорічну.
Зазначимо, Головне управління розвідки Міноборони України заявляло, що російський "тіньовий флот" зараз налічує до 1000 суден загальним дедвейтом понад 100 млн тонн.
Здебільшого це старі та дешеві танкери, якими експортують нафту та нафтопродукти.
РБК-Україна раніше писало, що 19 вересня Єврокомісія представила 19-й пакет антиросійських санкцій, який передбачає додаткові санкції проти "тіньового флоту" Росії.