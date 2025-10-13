"Шкутильгає з патрулювання". Рютте висміяв "зламаний" підводний човен РФ поблизу Франції

У заяві Рютте йдеться про російську дизельну субмарину "Новоросійськ", яку днями помітили біля узбережжя Франції. Росія заявила, що човен нібито не має несправностей і піднявся на поверхню для дотримання правил навігації.

Водночас влада Нідерландів повідомила, що "Новоросійськ" бачили на буксирі в Північному морі, що йде в розріз з російською заявою.

Генсек НАТО наголосив, що країна-агресорка фактично втратила військово-морську присутність у Середземному морі.

"Зараз, фактично, майже не залишилося російської військово-морської присутності в Середземному морі. Є самотній і зламаний російський підводний човен, який шкутильгає додому з патрулювання", - заявив Рютте.

Він також зауважив, що нинішня ситуація нагадує радше комедію, а не шпигунську драму, згадавши роман Тома Кленсі "Полювання на "Червоний Жовтень"

"Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка", - сказав Рютте.