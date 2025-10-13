"Ковыляет с патрулирования". Рютте высмеял "сломанную" подводную лодку РФ вблизи Франции

В заявлении Рютте говорится о российской дизельной субмарине "Новороссийск", которую на днях заметили у побережья Франции. Россия заявила, что лодка якобы не имеет неисправностей и поднялась на поверхность для соблюдения правил навигации.

В то же время власти Нидерландов сообщили, что "Новороссийск" видели на буксире в Северном море, что идет в разрез с российским заявлением.

Генсек НАТО подчеркнул, что страна-агрессор фактически потеряла военно-морское присутствие в Средиземном море.

"Сейчас, фактически, почти не осталось российского военно-морского присутствия в Средиземном море. Есть одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая ковыляет домой с патрулирования", - заявил Рютте.

Он также отметил, что нынешняя ситуация напоминает скорее комедию, а не шпионскую драму, вспомнив роман Тома Клэнси "Охота на "Красный Октябрь"

"Сегодня это больше похоже на охоту на ближайшего механика", - сказал Рютте.