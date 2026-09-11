Школярів просять залишити вдома: в Одесі зробили важливу заяву для батьків

Мешканців Одеси попросили не вести дітей до закладів освіти до відбою повітряної тривоги. Дорослим порадили також звернути увагу на стан школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Департаменту освіти та науки Одеської міської ради у Telegram.

Чому дітей зараз просять залишити вдома

Звернення до мешканців Одеси - батьків школярів - Департамент освіти та науки ОМР публікував зранку п'ятниці, 11 вересня.

Їм нагадали, що майже всю ніч в місті тривала повітряна тривога.

І зранку - вона "знову затяжна".

"Просимо залишити дітей вдома до відбою повітряної тривоги", - наголосили у Департаменті.

На що радять звернути увагу батькам

Українців закликали не поспішати "вирушати до закладів освіти одразу після складної безсонної ночі".

Натомість дорослим радять подивитись "на стан дитини - як вона себе почуває".

"Можливо сьогодні, краще її залишити вдома", - припустили у Департаменті.

Чи мають одеські школи "чергові групи"

Повідомляється, що "для дітей, яких батьки не мають можливості залишити вдома, у закладах освіти працюватимуть чергові групи".

Наголошується, що такі групи - "з обов'язковим перебуванням в укритті під час повітряної тривоги".

Як будуть діяти заклади освіти після "відбою"

Після відбою, за даними Департаменту, кожен заклад буде діяти відповідно до:

безпекової ситуації;

затвердженого алгоритму роботи.

"Про режим роботи закладу вам повідомлять у класних чатах", - пояснили батькам школярів.

Публікація Департаменту освіти та науки ОМР (скриншот: t.me/dep_osvity)

Насамкінець українців закликали берегти дітей.

"Сьогодні їхня безпека і стан - важливіші за будь-який урок", - підсумували у Департаменті освіти та науки.

Яка ситуація з тривогами в Одеській області

Очільник Департаменту освіти й науки Одеської обласної військової (державної) адміністрації Олександр Лончак також відреагував на ситуацію, що склалась в регіоні.

"Батьки запитують: що робити, якщо зранку повітряна тривога", - поділився він у своєму Facebook.

Посадовець нагадав, що зараз у певних районах Одеської області "триває повітряна тривога", оскільки "є атака ворожих безпілотників".

Коли школярі можуть навчатись дистанційно

"Я розумію тривогу батьків, але дивно, що на п'ятому році війни такі запитання все одно виникають", - зауважив представник ОВА.

Він наголосив, "ще раз чітко": "Кожен заклад освіти має затверджений алгоритм дій на випадок повітряної тривоги".

Ситуація, зокрема, залежить від того, коли була оголошена повітряна тривога:

зранку (до початку навчального процесу) - заняття проводяться дистанційно;

вже під час навчання - діти й працівники діють відповідно до алгоритму безпеки закладу (перебувають в укритті до завершення небезпеки).

Чи змінили правила для шкіл "жовті" тривоги

"Жодні нововведення по кольору тривог не змінили цих правил", - констатував Лончак.

Він додав, що "безпека дітей - не те питання, де можуть бути експерименти чи різночитання".

Публікація Олександра Лончака (скриншот: facebook.com/lonchak)

Про що просить Лончак батьків та освітян

З огляду на вищесказане, очільник Департаменту освіти й науки Одеської ОВА попросив батьків:

не орієнтуватися на чутки;

довіряти офіційній інформації свого закладу освіти.

"А освітян прошу оперативніше комунікувати з батьками! Їм теж треба планувати свій день. Бережіть себе і дітей", - підсумував посадовець.