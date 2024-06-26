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Школярі у Києві будуть під час канікул платити за проїзд, але дешевше

Фото: школярі у Києві будуть під час канікул платити за проїзд, але дешевше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у Київському метро буде платним. Водночас за проїзним діятиме знижка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що за проїзним для школярів протягом літа діятиме знижка 75%. Придбати проїзний квиток зі знижкою можна через :

  • застосунок "Київ Цифровий";
  • термінал самообслуговування.

Зокрема учнівський можна поповнити в додатку EasyPay, на сайті КП ГІОЦ або ж в касах метро на станціях: 

  • "Видубичі 1";
  • "Почайна 1";
  • "Вокзальна", в додатку EasyPay та на сайті КП ГІОЦ.

"Також з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті, зокрема і в метрополітені на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста", - додає КП "Київський метрополітен". 

Варто додати, що вчора стало відомо, що для школярів також стане тимчасово платним  проїзд у громадському транспорті

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про вартість квитків на громадський транспорт у Києві та про те, де їх придбати.

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Київ