У Києві до кінця літа проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним
У Києві із 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. Протягом канікул діятиме знижка 75%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Придбати квиток із знижкою можна:
- через застосунок Київ Цифровий;
- термінал самообслуговування.
Зокрема поповнити учнівський можна в касах "Київського метрополітену", в додатку EasyPay та на сайті КП "ГІОЦ".
"На учнівський квиток, окрім того, можна придбати одноразові поїздки, утім у такому випадку "учнівська" знижка не застосовується", - пише КМДА.
Зокрема протягом канікул проїзд стане платним для курсантів вищих військових навчальних закладів міста.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, скільки коштують квитки на громадський транспорт у Києві та де їх придбати.
Зокрема маршрути автобусів, тролейбусів та трамваїв у Києві можна знайти онлайн.
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