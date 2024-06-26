RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Школьники в Киеве будут во время каникул платить за проезд, но дешевле

Фото: школьники в Киеве будут во время каникул платить за проезд, но дешевле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 1 июля до 31 августа проезд для школьников в Киевском метро будет платным. В то же время по проездному будет действовать скидка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что за проездным школьникам в течение лета будет действовать скидка 75%. Приобрести проездной билет со скидкой можно через:

  • приложение "Киев Цифровой";
  • терминал самообслуживания.

В частности, ученический можно пополнить в приложении EasyPay, на сайте КП ГИОЦ или же в кассах метро на станциях:

  • "Выдубичи 1";
  • "Почайная 1";
  • "Вокзальная", в приложении EasyPay и на сайте КП ГИОЦ.

"Также с 1 июля до 31 августа за проезд в городском общественном транспорте, в том числе и в метрополитене на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений города", - добавляет КП "Киевский метрополитен". 

Следует добавить, что вчера стало известно, что для школьников также станет временно платным проезд в общественном транспорте.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о стоимости билетов на общественный транспорт в Киеве и о том, где их купить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев