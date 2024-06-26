Школьники в Киеве будут во время каникул платить за проезд, но дешевле

С 1 июля до 31 августа проезд для школьников в Киевском метро будет платным. В то же время по проездному будет действовать скидка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КП "Киевский метрополитен".
Отмечается, что за проездным школьникам в течение лета будет действовать скидка 75%. Приобрести проездной билет со скидкой можно через:
В частности, ученический можно пополнить в приложении EasyPay, на сайте КП ГИОЦ или же в кассах метро на станциях:
"Также с 1 июля до 31 августа за проезд в городском общественном транспорте, в том числе и в метрополитене на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений города", - добавляет КП "Киевский метрополитен".
Следует добавить, что вчера стало известно, что для школьников также станет временно платным проезд в общественном транспорте.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о стоимости билетов на общественный транспорт в Киеве и о том, где их купить.
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