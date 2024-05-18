Проїзд у міському транспорті Києва: скільки коштують квитки та де їх придбати

Мешканці та гості Києва для швидкого переміщення мають змогу скористуватись різними видами транспорту. Необхідні квитки пасажири можуть придбати як на місці, так і у цифровому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

На який транспорт розповсюджуються тарифи

Як зауважують у Київській міській держадміністрації, вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху (автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені - ред.) залежить від кількості поїздок.

Так, проїзд у міському транспорті столиці становить:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері - 8,00 грн на одну поїздку;

в міській електричці - 15,00 грн на одну поїздку;

в метрополітені - 8,00 грн на одну поїздку.

Сам проїзний може бути придбаний на весь місяць чи на половину, на один вид транспорту чи на кілька.

Придбання квитка у цифровому форматі

Зазначається, що у Києві діє понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.

Наразі в Києві діють:

198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метрополітену. У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.

близько 1800 терміналів Easy Pay. Easy Pay надає можливість поповнити транспортну карту.

близько 322 Т-кіосків. У Т-кіосках можна придбати транспортну карту.

Каси на 3-х станціях метрополітену. У касах можна придбати чи поповнити транспортну карту.

З усіма точками продажу та поповнення можна ознайомитися на міській мапі.

QR-квитки

Крім того, для зручної оплати проїзду міський застосунок "Київ Цифровий" надає сервіс поповнення транспортної карти та купівлі QR-квитків. За номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку, щоб поповнювати її з банківської картки в будь-яку мить.

У КМДА зауважують, що оплата проїзду QR-квитками здійснюється у "Київ Цифровий" з екрана смартфона.

Також у застосунку можна придбати квиток для іншого користувача. Щоб надіслати QR-квиток на електронну пошту або в зручний месенджер, потрібно лише натиснути кнопку "Поділитися квитком".