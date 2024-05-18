Проїзд у міському транспорті Києва: скільки коштують квитки та де їх придбати
Мешканці та гості Києва для швидкого переміщення мають змогу скористуватись різними видами транспорту. Необхідні квитки пасажири можуть придбати як на місці, так і у цифровому форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
На який транспорт розповсюджуються тарифи
Як зауважують у Київській міській держадміністрації, вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху (автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені - ред.) залежить від кількості поїздок.
Так, проїзд у міському транспорті столиці становить:
- в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері - 8,00 грн на одну поїздку;
- в міській електричці - 15,00 грн на одну поїздку;
- в метрополітені - 8,00 грн на одну поїздку.
Сам проїзний може бути придбаний на весь місяць чи на половину, на один вид транспорту чи на кілька.
Придбання квитка у цифровому форматі
Зазначається, що у Києві діє понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.
Наразі в Києві діють:
- 198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метрополітену. У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.
- близько 1800 терміналів Easy Pay. Easy Pay надає можливість поповнити транспортну карту.
- близько 322 Т-кіосків. У Т-кіосках можна придбати транспортну карту.
- Каси на 3-х станціях метрополітену. У касах можна придбати чи поповнити транспортну карту.
З усіма точками продажу та поповнення можна ознайомитися на міській мапі.
QR-квитки
Крім того, для зручної оплати проїзду міський застосунок "Київ Цифровий" надає сервіс поповнення транспортної карти та купівлі QR-квитків. За номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку, щоб поповнювати її з банківської картки в будь-яку мить.
У КМДА зауважують, що оплата проїзду QR-квитками здійснюється у "Київ Цифровий" з екрана смартфона.
Також у застосунку можна придбати квиток для іншого користувача. Щоб надіслати QR-квиток на електронну пошту або в зручний месенджер, потрібно лише натиснути кнопку "Поділитися квитком".
Маршрути столичного транспорту
Як повідомлялось раніше маршрути автобусів, тролейбусів та трамваїв у Києві можна знайти онлайн. Певні напрямки руху громадського транспорту можна відстежувати на онлайн-мапі.
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