Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине

Школьники и студенты в Украине с сентября могут вновь вернуться в классы и на лекции. Финальное слово за военными администрациями, местными властями и педсоветами. Каким будет новый учебный год и где уроки будут исключительно онлайн – ниже в материале РБК-Украина.

Украинская система образования получила первую "прививку" в период активного разгула "ковида". Учителя в большинстве своем прилагали максимум энтузиазма и смекалки, чтобы в режиме онлайн донести до школьников и студентов необходимый материал. Но опыт пандемии показал, что дистанционные уроки не могут стать полноценной альтернативой очным занятиям, особенно, если речь идет о младших классах.

Война столкнула систему образования с еще более серьезными вызовами, которые требует от властей и педагогов новых подходов, трат и усилий. После нападения России 24 февраля школам и университетам пришлось заканчивать учебный год дистанционно.

С сентября Министерство образования рекомендует вернуть детей за парты там, где это позволяет ситуация. Допускается дистанционный или смешанный формат. Это решение оставили на усмотрение военных администраций областей, местной власти и педсоветов.

Мнения и планы родителей разделились, говорит сопредседатель организации "Батьки SOS" Елена Парфенова. Часть – категорически против очного обучения и раздумывает над дистанционным форматом. Кто-то, наоборот, готов вести детей в классы, если им будет обеспечена безопасность.

Так или иначе, у родителей остается выбор – никто не будет обязывать их вести ребенка в класс 1 сентября. И у них также будет возможность обучаться дистанционно в украинских школах, если они находятся за рубежом.

"Основное предостережение родителей – это безопасность. Как будет организован образовательный процесс? Как и куда во время воздушной тревоги будут физически перемещаться детей? Кто несет ответственность? Как эти бомбоубежища или временные легкие укрытия оборудованы? Будет ли там свет, вода, туалет и отопления в холодные месяцы?" – объяснила Парфенова.

Не все школы откроют двери для учеников из-за российской агресиии (Фото: GettyImages)

У школ и вузов есть еще месяц, чтобы определиться, будут ли они принимать учеников оффлайн. И если да – чтобы подготовить безопасные условия для образовательного процесса.

Основное требование – наличие защитного укрытия внутри здания или на расстояния 100 метров. Туда необходимо провести школьников и студентов, когда прозвучит сигнал тревоги. Но это всего лишь "верхушка айсберга" – на самом деле вопросов, которые предстоит решить властям, педагогам и родителям, гораздо больше.

Меры безопасности

Как выглядит этот процесс подготовки? Военные администрации решают, стоит ли в их регионе пускать учеников в классы. Если речь идет о зоне боевых действий или населенных пунктах, которые находятся во временной оккупации – там очного обучения не будет, разве что дистанционный формат.

Как объяснили изданию в МОН, организация образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте. Формат обучения может меняться в течение года, уточнили в ведомстве.

Наличие укрытий – это сейчас самый острый вопрос, поскольку они есть далеко не у всех школ и вузов. К сентябрю на местах пытаются решить эту проблему, обустраивая подходящие помещения либо внутри здания, либо в пешей доступности рядом с ним.

"Есть случай в Черниговской области, когда учебное заведение вырыло 1,3 метра земли для того, чтобы обустроить укрытие. Никаких документов или разрешений на это нет. Эта школа может просто завалиться не от бомб или ракет, а от состояния укрытия. Нам известно уже о трех таких случаях, когда учебные заведение самовольно просто подрывают фундаменты зданий", – обращает внимание на одну из возникших проблем Парфенова.

В тех населенных пунктах, где военная обстановка позволяет организовать очную учебу, создаются специальные комиссии с представителями ГСЧС и Нацполиции. Они проводят проверку укрытий при учебных заведениях на соответствие всем требования безопасности.

"Комиссии осматривают, есть ли укрытие, в каком оно состоянии, отвечает ли требованиям, и тогда дают свои выводы. Если, допустим, есть вывод, что заведение может очно работать, тогда следующее решение о форме обучения принимает педагогический совет на основе консультаций с родителями", – объяснил РБК-Украина директор департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олег Паска.

Если защитное сооружение при школе или вузе небольшое, тогда образовательный процесс стоит разделить посменно – в разное время дня, недели, месяца или семестра. То есть так, чтобы в случае тревоги там поместились все.

Кроме того, МОН рекомендует проверить систему оповещения, чтобы ее было слышно в учебном заведении, обследовать прилегающую к ним территорию на взрывоопасные предметы и определить пути эвакуации из здания. После сирены занятия могут продолжаться в укрытии.

"Занятия прерываются на время перехода в укрытия и дальше могут продолжаться там. Для этого оно должно быть оборудовано лавками, туалетом, wi-fi. Там также должен быть минимально необходимый набор пищи. Мы, министерство и образовательный омбудсмен давали подробные разъяснения о том, что должно быть в защитном сооружении", – сказал изданию глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Сергей Бабак в кулуарах Верховной рады (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Местами укрытия при школах предназначены для всего микрорайона, а порой и для всех жителей поселка или села. И это еще один нюанс, отмечает Парфенова: как родителям быть уверенным в том, что среди людей, которые придут в защитное помещение, нет коллаборантов, диверсантов или других злоумышленников?

Об этом вопросе должен позаботиться местный совет или собственник, если речь идет о частном учебном заведении, говорит Паска. В теории органу местного самоуправления нужно организовать жителям соседних домов альтернативное укрытие. Тогда как защитное сооружение при школах должно быть рассчитано только для учеников и рабочего коллектива.

Многие родители сейчас хотели бы увидеть временные укрытия, которые готовят к образовательному процессу, сказала Парфенова. Однако им нередко отказывают, аргументируя тем, что подготовка помещений еще продолжается.

"А родителям уже нужно принимать какое-либо решение: переводить ребенка на дистанционное образование или вести его на 1 сентября в школу. Ведь школа должна быть территорией безопасности", – отметила представитель "Батьки SOS".

Если школа была разрушена из-за обстрелов или боевых действий, тогда для учеников и педагогов подготовят места в ближайшем заведении, уточнил Бабак. С вузами немного другая ситуация – обычно у них есть несколько корпусов или филии в других населенных пунктах. То есть у них больше физических возможностей, чтобы сменить локацию для занятий.

Университеты вправе самостоятельно определять формат обучения для студентов. МОН рекомендовало им по возможности организовать образовательный процесс так, чтобы он был максимально приближен к традиционному.

"Предполагаем, что значительная доля образовательного процесса будет приходиться на смешанный формат – очно-дистанционный, в отдельных случаях – дистанционный", – сказали изданию в пресс-службе министерства, говоря о форме учебы в учреждениях высшего и профессионального передвысшего образования.

Право выбора

Но что, например, делать в том случае, если школа начинает занятия очно, а часть учеников хотят перейти на дистанционный формат? Ведь просто включить веб-камеру в то время, как педагог будет что-то объяснять остальным у доски – не самая хорошая идея.

"Например, в громаде есть десять школ и в каждой может быть по 15-20 учеников, которые находятся за границей и хотят учиться дистанционно. Представьте, если учителю каждой из этих школ придется обучать и очно, и дистанционно одновременно? Это технически нереально", – объяснил Паска.

Везде – в каждом образовательном учреждении – к этому вопросу подходят по разному, отметил Бабак. Если в школе есть несколько параллелей, а планы родителей разделились, то классы могут перераспределить так, чтобы одна параллель проводила уроки очно, а вторая – онлайн. По словам нардепа, возможна и смешанная форма занятий – когда теоретические уроки проводятся дистанционно, а практические – в классах.

Школам без укрытий не позволят очный формат учебы (Фото: GettyImages)

Второй вариант, который уже готовят в Киеве – это определение опорных дистанционных школ. Тем родителям, которые захотят для своих детей заочный формат, предложат перевести их в другое заведение.

"Представим, что рядом есть три школы. Две будут работать очно, а в третьей организуют дистанционное обучение. Там смогут учиться дети, которые пойдут на дистанционный формат. Это как возможный вариант. Но здесь нет универсального рецепта – местные власти решают по-своему. До 1 сентября еще есть время, поэтому окончательных решений нет", – пояснил глава комитета Рады по вопросам образования.

Такой подход прорабатывают и во Львовской области. Департамент образования ОГА рекомендовал каждой громаде выделить по одной школе, которая будет работать дистанционно со всеми учениками. Плюс, по словам Паски, на базе Львовской политехники создана Украинская дистанционная школа, которая может принять до 20 тысяч учеников.

Готовность регионов

Согласно цифрам, которые министр образования Сергей Шкарлет назвал 27 июля – принимать школьников и студентов готовы около 30% учебных заведений. Но этот показатель достаточно динамичный, поскольку еще полторы недели назад он был на уровне 23%. В департаменте образования и науки КГГА ответили изданию, что аудит учреждений столицы все еще продолжается.

"По состоянию на две недели назад в Киеве 26% школ были абсолютно готовы к началу очного обучения. И примерно у такого же количества заведений были акты с замечаниями, которые можно исправить. По предварительной оценке первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, примерно 75% школ будут готовы к 1 сентября. И я считаю этот показатель вполне реальным", – сказал Бабак.

Но если сравнивать ситуацию в больших городах и в сельской местности – есть контраст. В селах может не быть каких-либо вариантов укрытий. В сжатые сроки их не построить и это большой вызов, признает нардеп.

Во Львовской области ожидают завершения проверок к концу августа. Тогда и будут определяться – какие образовательные учреждения смогут открыть свои двери для учеников. По состоянию на 28 июля из почти 1800 заведений области обследована примерно половина, уточнил Паска.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий говорит, что в школах на территории области занятия будут организованы в трех разных форматах. В громадах, которые расположены рядом с украино-российской границей, дети будут учиться дистанционно. Вероятно, такой же подход будет и в Черниговской области.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким прогнозирует, что уроки в школах, скорее всего, будут проводиться онлайн. Власти Запорожья допускают, что занятия будут организованы в разных форматах в зависимости от расстояния к линии столкновения – где-то в смешанной, где-то онлайн.

В Днепропетровской ОВА рассказали, что уроки для учеников также планируют проводить в разных формах – очной, дистанционной или смешанной. Из 830 школ области бомбоубежища есть у 125. Остальные сейчас обустраивают места для укрытия, уточнили в администрации.

"Исключительно дистанционно учебный год начнется в 7 громадах, которые находятся в зоне боевых действий. Это Широковская, Зеленодольская, Великомихайловская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская и Покровская", – ответили РБК-Украина в Днепропетровской ОВА.

В Харьковской области также проводят аудит помещений и обустройство укрытий в школах. Часть этой области находится под временной оккупацией россиян, еще часть, включая и сам Харьков – страдает от регулярных обстрелов агрессора.

"В настоящее время из 715 общеобразовательных школ Харьковской области, 17 полностью разрушены обстрелами российских оккупантов, 200 помещений повреждены, а укрытия, которые соответствуют требованиям безопасности, есть только в 64 школах", – сказал изданию глава ОВА Олег Синегубов.

C вузами области ситуация не лучше: помещения 21 из 24 высших учебных заведений повреждены в результате обстрелов. Но главная потенциальная опасность для детей даже не в том, что во многих школах во время проектирования не было предусмотрено укрытие. А в очень коротком времени подлета ракет, выпущенных с территории РФ, объяснил Синегубов.

"Ракета, запущенная в направлении Харькова из пригородов Белгорода, достигает областного центра за 30-40 секунд. За это время физически сложно вывести всех детей из классов и разместить в укрытии. В наших школах проводились соответствующие тренировки, и практика показала, что на организованную эвакуацию учащихся в укрытие тратили до 5 минут", – отметил глава Харьковской ОВА.

Учитывая варварство агрессора – это фактор, которым нельзя пренебрегать, планируя предстоящий учебный год. Тем более, что враг в последнее время целенаправленно наносит удары именно по образовательным заведениям региона, отметил Синегубов. Окончательное решение насчет формата занятий в Харьковской области будут принимать ближе к 1 сентября, исходя в первую очередь от характера боевых действий, а также рисков для жизни и здоровья детей.