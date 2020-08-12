Школы и университеты могут стать очагами коронавируса, - Рубан

Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что школы и университеты могут стать очагами эпидемии коронавируса. В учебных заведениях столицы будут проводиться все соответствующие профилактические меры.

Об этом Олег Рубан заявил в комментарии РБК-Украина.

"Обязательно - школы, лицеи, ВУЗы, общежития будут очагами коронавирусной инфекции. Поэтому, сегодня разрабатываются все соответствующие профилактические меры, чтобы они работали и жизнь не останавливалась", - сказал Рубан.

Напомним, в Госпотребслужбе прогнозируют рост количества случаев коронавируса в Киеве в сентябре.

Также ранее сообщалось, что в Украине перед началом учебного года не будут проводить тестирование на коронавирус для учителей.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября, согласно которым для начала учебного процесса необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.