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В сентябре увеличится число больных коронавирусом в Киеве, - Рубан

Киев, Среда 12 августа 2020 13:30
В сентябре увеличится число больных коронавирусом в Киеве, - Рубан
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве зафиксировали 182 новых случаев COVID-19

В Госпотребслужбе прогнозируют рост числа случаев коронавируса в Киеве в сентябре. Сегодня в городе зафиксировали 182 новых случаев COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, сегодня регистрируется большое количество локальных больных в организованных коллективах, которые не соблюдают меры профилактики.

"Как врач могу сказать, что у нас будет увеличено количество заболеваний в сентябре, когда организованные коллективы будут возвращаться к учебе и к работе после каникул и после отдыха. Сегодня ситуация контролируемая, но связана с повышением лабораторной диагностики. Хуже ситуация будет в октябре-ноябре, когда присоединится острая респираторная инфекция", - сказал Рубан.

Напомним, по состоянию на среду, 12 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей.

Отметим, в Украине обнаружили 1433 новых случаев коронавируса: больше всего заражений во Львовской области и Киеве.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения решили объединить некоторые показатели по коронавирусу в один.

Тем временем, президент России Владимир Путин объявил о регистрации в Российской Федерации первой вакцины от коронавируса.

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