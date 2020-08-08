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Учителей не будут тестировать на COVID-19 перед началом учебного года

Киев, Суббота 08 августа 2020 11:09
Учителей не будут тестировать на COVID-19 перед началом учебного года
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Тестирование предусмотрено в случае появления симптомов или контактов с больными

В Украине перед началом учебного года не будут проводить тестирование на коронавирус для учителей. Тестирования могут проводиться лишь в случае появления симптомов или, если учитель является контактным лицом.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в принудительном тестировании всех учителей нет необходимости.

"У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", - сообщил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября, согласно которым для начала учебного процесса необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебный год в Украине начнется с 1 сентября.

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