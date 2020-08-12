Школи та університети можуть стати вогнищами коронавірусу, - Рубан

Голова управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що школи та університети можуть стати вогнищами епідемії коронавірусу. В закладах освіти столиці будуть проводитись всі відповідні профілактичні заходи.

Про це Олег Рубан заявив в коментарі РБК-Україна.

"Обов’язково - школи, ліцеї, виші, гуртожитки будуть вогнищами коронавірусної інфекції. Тому, сьогодні розробляються всі відповідні профілактичні заходи, щоб вони працювали та життя не зупинялося", - сказав Рубан.

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу в Києві у вересні.

Також раніше повідомлялося, що в Україні перед початком навчального року не будуть проводити тестування на коронавірус для вчителів.

Крім того, РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня, згідно з якими для початку навчального процесу необхідно забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.