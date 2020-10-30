ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Школы в Харьковской области после каникул переведут на дистанционное обучение

Автор: Анастасия Рокитна

Город Харьков, Богодуховский, Золочевский районы остаются в "красной" зоне карантина. Обучение в большинстве школьных классов будет дистанционным в этой области.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

"Среди изменений - с понедельника выходят на учебу ученики 1-4 классов школ. Старшие классы - дистанционно", - написал он.

Напомним, с 28 октября возобновили обучение в школах Ивано-Франковска. При этом обучение будет проводиться в обычном режиме.

РБК-Украина писало, что с 29 октября возобновили обучение в школах Киева. После завершения каникул на дистанционном обучении будут находиться семь столичных школ.

Отметим, что почти вся территория Украины попала в "оранжевую" зону карантина. В "зеленой" зоне остались лишь две административные единицы.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина. В "красную" зону попали 11 областных центров.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школа