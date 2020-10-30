Почти вся Украина стала "оранжевой", в "зеленой" зоне карантина два района

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Почти вся территория Украины попала в "оранжевую" зону карантина. В "зеленой" зоне остались лишь две административных единицы.

Соответствующее решение приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Зелеными" остаются лишь Горностаевский и Скадовский районы Херсонской области. Еще 14 административных единиц оказались в "желтой" зоне карантина. Все также в Херсонской области.

В "оранжевую" зону попали 13 областных центров - Винница, Луцк, Тернополь, Львов, Днепр, Краматорск, Запорожье, Кропивницкий, Северодонецк, Одесса, Херсон, Черкассы и Киев.

"К "оранжевому" уровню эпидемиологической опасности всего относятся 489 административных единиц, что на 52 единицы больше, чем на прошлой неделе", - сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в "желтой" зоне оказались 14 административных единиц, что на 39 меньше, чем было неделю назад. Еще 112 административных единиц находятся в "красной" зоне карантина.

Напомним, сегодня в Украине обновили карантинные зоны. Новое зонирование вступит в силу с понедельника, 2 ноября.

Ранее РБК-Украина писало, что в "красную" зону попали 11 областных центров.