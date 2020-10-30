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В "красную" зону попали 11 областных центров

Пятница 30 октября 2020 10:53
В "красную" зону попали 11 областных центров
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина. В "красную" зону попали 11 областных центров.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своем Telegram-канале.

Таким образом, в эту зону попали Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Напомним, после обновления карантинного зонирование в Украине Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским.

Кроме того, в Украине зафиксировали новый антирекорд по числу новых случаев коронавируса - 8 312 заражений за сутки.

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