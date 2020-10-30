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Школи в Харківській області після канікул переведуть на дистанційне навчання

Автор: Анастасия Рокитна

Місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони залишаються в "червоній" зоні карантину. Навчання у більшості шкільних класів буде дистанційним у цій області.

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Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер.

"Серед змін - з понеділка виходять на навчання учні 1-4 класів шкіл. Старші класи - дистанційно", - написав він.

Нагадаємо, з 28 жовтня відновили навчання в школах Івано-Франківська. При цьому навчання буде проводитися в звичайному режимі.

Також РБК-Україна писало, що з 29 жовтня відновили навчання в школах Києва. Після завершення канікул на дистанційному навчанні будуть знаходити сім шкіл столичних.

Зазначимо, майже вся територія України потрапила в "помаранчеву" зону карантину. В "зеленій" зоні залишилися лише дві адміністративні одиниці.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину. В "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.

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