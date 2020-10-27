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Школы Киева после каникул вернутся к очному обучению, но не все

Киев, Вторник 27 октября 2020 18:38
Школы Киева после каникул вернутся к очному обучению, но не все
Фото: школьники в масках (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

С четверга, 29 октября, после завершения каникул в Киеве будут находиться на дистанционном обучении семь школ. Остальные учебные заведения вернутся к очному обучению.

Об этом сообщила глава департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян в эфире телеканала "Наш".

"У нас уже есть полная статистика, кто возвращается, в каком количестве, что у нас с состоянием здоровья детей и педагогических коллективов. Пока статистика, которую мы получили сегодня, для нас утешительная. Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ с четверга", - сообщила она.

По словам Фиданян, только у 1,5% учителей от общего количества работников школ, имеют подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.

Она также отметила, что формат возвращения к образовательному процессу в разных школах будет зависеть от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельном учреждении.

Напомним, ранее в МОН заявили, что после каникул вопрос о работе учебных заведений будут принимать в зависимости от эпидситуации в регионе.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина глава МОН Сергей Шкарлет говорил, что МОН будет рекомендовать школам перейти на дистанционную форму обучения из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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