Школы Черновицкой области переходят на дистанционное обучение

В школах Черновицкой области с 2 ноября обучение продолжится дистанционно. Это связано с попаданием области в "красную" зону.

Об этом сообщает местное издание "АСС".

Заместитель директора департамента Черновицкой облгосадминистрации Надежда Периус заявила, что решение о дистанционной форме обучения принимается согласно эпидемиологическому зонированию.

"Если мы говорим о "красной" карантинной зоне - это будет исключительно дистанционная форма обучения. Если мы говорим об "оранжевой" карантинной зоне, то здесь у нас есть выбор - это может быть смешанная форма обучения или очная", - сказала она.

Периус добавила, что перейти на дистанционную форму обучения общеобразовательное учреждение, которое находится в "оранжевой" карантинной зоне, может в случае, если в нем будут фиксировать заболеваемость среди учеников и педагогов.

Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина. В "красную" зону попали 11 областных центров.

Также РБК-Украина писало, что в Сумах обучение в школах с понедельника будет дистанционным.

Кроме того, школы в Харьковской области после каникул переведут на дистанционное обучение.