Школи Чернівецької області переходять на дистанційне навчання

У школах Чернівецької області з 2 листопада навчання продовжитися дистанційно. Це пов'язано з попаданням області до "червоної" зони.

Про це повідомляє місцеве видання "АСС".

Заступник директора департаменту Чернівецької облдержадміністрації Надія Періус заявила, що рішення про дистанційну форму навчання приймається відповідно до епідеміологічного зонування.

"Якщо ми говоримо про "червону" карантинну зону - це буде виключно дистанційна форма навчання. Якщо ми говоримо про "помаранчеву" карантинну зону, то тут у нас є вибір - це може бути змішана форма навчання або ж очна", - сказала вона.

Періус додала, що перейти на дистанційну форму навчання загальноосвітній заклад, який знаходиться у "помаранчевій" карантинній зоні, може у випадку, якщо у ньому фіксуватимуть захворюваність серед учнів та педагогів.

Нагадаємо, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину. В "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.

Також РБК-Україна писало, що у Сумах навчання у школах з понеділка буде дистанційним.

Крім того, школи в Харківській області після канікул переведуть на дистанційне навчання.