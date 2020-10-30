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В школах Сум после каникул будет дистанционное обучение

Сумы, Пятница 30 октября 2020 14:10
В школах Сум после каникул будет дистанционное обучение
Фото: дети (kiev.klichko.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Сумы относятся к "красной" зоне. Обучение в школах с понедельника в городе будет дистанционным.

Об этом сообщает местное издание 0542.

Управление образования и науки рекомендует руководителям школ перевести все классы на дистанционное обучение.

"Управление образования и науки рекомендует руководителям заведений общего среднего образования в период с 2 по 6 ноября организовать образовательный процесс для всех классов дистанционно", - говорится в сообщении.

Напомним, школы в Харьковской области после каникул переведут на дистанционное обучение.

С 28 октября возобновили обучение в школах Ивано-Франковска. При этом обучение будет проводиться в обычном режиме.

РБК-Украина писало, что с 29 октября возобновили обучение в школах Киева.

Отметим, что почти вся территория Украины попала в "оранжевую" зону карантина. В "зеленой" зоне остались лишь две административные единицы.

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