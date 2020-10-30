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Школы в Харьковской области после каникул переведут на дистанционное обучение

Харьковская область, Пятница 30 октября 2020 12:02
Школы в Харьковской области после каникул переведут на дистанционное обучение
Фото: дети (kiev.klichko.org)
Автор: Анастасия Рокитна

Город Харьков, Богодуховский, Золочевский районы остаются в "красной" зоне карантина. Обучение в большинстве школьных классов будет дистанционным в этой области.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

"Среди изменений - с понедельника выходят на учебу ученики 1-4 классов школ. Старшие классы - дистанционно", - написал он.

Напомним, с 28 октября возобновили обучение в школах Ивано-Франковска. При этом обучение будет проводиться в обычном режиме.

РБК-Украина писало, что с 29 октября возобновили обучение в школах Киева. После завершения каникул на дистанционном обучении будут находиться семь столичных школ.

Отметим, что почти вся территория Украины попала в "оранжевую" зону карантина. В "зеленой" зоне остались лишь две административные единицы.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина. В "красную" зону попали 11 областных центров.

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