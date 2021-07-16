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В школу не будут пускать детей: в Китае вводят ограничения для невакцинированных от COVID

Автор: Анастасия Рокитна

В Китае вводят ограничительные меры для невакцинированных. Ученикам не разрешат вернуться в школу, если вся их семья не будет полностью привита от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

В некоторых китайских городах людям также необходимо пройти COVID-вакцинацию для посещения общественных мест, таких как больницы и супермаркеты.

"Те, кому еще не сделали прививки, должны поторопиться и сделать укол, чтобы не повлиять на возвращение вашего ребенка в школу", - говорится в объявлении в городах Бейлию провинции Гуанси, Цзянси и Хэнань.

Однако эти правила различаются в зависимости от места. Например, в северной провинции Хэбэй сами учащиеся в возрасте от 12 до 17 лет не будут допущены обратно в школу, если полностью не вакцинируются против коронавируса.

Напомним, власти Китая угрожают ограничительными мерами для непривитых от коронавируса.

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КитайВакцинация