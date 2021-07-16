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До школи не пускатимуть дітей: у Китаї вводять обмеження для невакцинованих від COVID

Автор: Анастасія Рокитна

У Китаї вводять обмежувальні заходи для невакцинованих. Учням не дозволять повернутися до школи, якщо вся їхня сім'я не буде повністю щеплена від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

У деяких китайських містах людям також необхідно пройти COVID-вакцинацію для відвідування громадських місць, таких як лікарні і супермаркети.

"Ті, кому ще не зробили щеплення, мають поквапитися і зробити укол, щоб не вплинути на повернення вашої дитини до школи", - йдеться в оголошенні в містах Бейлію провінції Гуансі, Цзянсі і Хенань.

Однак ці правила різняться залежно від місця. Наприклад, у північній провінції Хебей самі учні у віці від 12 до 17 років не будуть допущені назад до школи, якщо повністю не вакцинуються проти коронавірусу.

Нагадаємо, влада Китаю погрожує обмежувальними заходами для нещеплених від коронавірусу.

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