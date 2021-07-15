Власти Китая угрожают ограничительными мерами для непривитых от коронавируса
Власти Китая угрожают ограничительными мерами для непривитых, включая запрет на больницы. Новые суровые правила будут наложены на многочисленные города второго уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.
Согласно новому правительственному уведомлению, в городе Чусюн в южной провинции Юньнань, где проживает около 510 тысяч человек, все жители старше 18 лет должны получить хотя бы одну дозу вакцины до 23 июля.
"Тем, кто не уложится в срок, не будет разрешено входить в общественные учреждения, включая больницы, дома престарелых, детские сады и школы, библиотеки, музеи и тюрьмы, или пользоваться общественным транспортом", - говорится в уведомлении.
Аналогичные уведомления были выпущены властями по крайней мере в десятке городов и округов по всей стране, в том числе шести в восточной провинции Цзянси, одно в Сычуани, одно в Гаунгси и три в провинции Фуцзянь.
Согласно официальному уведомлению, опубликованному в понедельник, округ Тяньхэ в центральной провинции Хэнань пригрозил прекратить выплату заработной платы и уволить любого государственного служащего, которому не сделана прививка до 20 июля.