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Школи Волинської та Рівненської областей 22-24 лютого переводять на дистанційне навчання

Фото: школи Волинської та Рівненської областей 22-24 лютого переводять на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Волинській та Рівненській областях у період з 22 по 24 лютого усі школи переводять на дистанційне навчання через можливу загрозу обстрілів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Волинської та Рівненської ОВА.

Зважаючи на позицію МОН, прохання батьків та соціальну напругу щодо можливих провокацій ворога напередодні річниці повномасштабного вторгнення, Волинська та Рівненська ОВА рекомендувала освітнім закладам областей перевести навчання у дистанційний формат.

Нагадаємо, Міністерство освіти звернулося до начальників ОВА та керівників закладів освіти із рекомендацією перейти на дистанційну форму навчання у період з 22 по 24 лютого. Це пов'язано із загрозою ударів з боку військ РФ.

Таким чином на онлайн - навчання вже перевели школи у Івано-Франківську, Броварах, Черкасах, Рівному, Ніжині, а також у Чернігівській та Київській областях.

Проте столичні школи 22-24 лютого працюватимуть у змішаному форматі.

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