В Івано-Франківську 23-24 лютого школи переводять на дистанційне навчання

В Івано-Франківську 23-24 лютого заклади освіти переводять на дистанційне навчання через можливу загрозу обстрілів РФ у річницю вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-звернення міського голови міста Руслана Марцінківа.

"Все-таки річниця великої війни. Ворог любить такі дати, тому краще все ж перестрахуватися", - сказав Марцінків.

За словами мера, дистанційне навчання триватиме лише два дні.