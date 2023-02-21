У Черкасах, Рівному та Ніжині школи переводять на "дистанційку" через можливі загрози
У Черкасах, Рівному та Ніжині Чернігівська область школи переводять на дистанційне навчання через можливі удари 24 лютого.
РБК-Україна зібрало інформацію по кожному з міст.
Черкаси
23 та 24 лютого школярі в Черкасах перейдуть на дистанційне навчання.
"Через звернення батьків, через можливі обстріли російських окупантів, ми вирішили убезпечитися", - розповів мер Черкас Анатолій Бондаренко.
Рівне
23-24 лютого в місті також перейдуть на дистанційну форму навчання. Дитячі садки працюватимуть в черговому режимі.
"У зв’язку із потенційними загрозами та провокаціями зі сторони ворога,частими повітряними тривогами, що можуть бути в річницю повномасштабного вторгнення, 23-24 лютого заклади шкільної освіти Рівного працюватимуть в дистанційному режимі", - розповів мер Рівного Олександр Третяк.
За його словами, садочки в ці дні працюватимуть в черговому режимі.
"Рекомендуємо залишити дітей дома, але якщо у вас не буде такої можливості, то вихователі в дитячих садочках все одно працюватимуть", - додав він.
Ніжин
Школи та дитсадки у Ніжині 23 та 24 лютого навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили 21 лютого.
"Сьогодні я висловив таку пропозицію, тому що цього тижня у нас буде 24 лютого, уже річниця повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Ми знаємо, що російські терористи люблять символічні дати. Символічними якраз є 23 і 24 лютого. Тому, на мою думку, краще перестрахуватися і нехай краще будуть ці два дні у форматі дистанційного навчання", - сказав мер міста Олександр Кодола.
Як повідомлялося, у Броварах з 22 по 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ.
Нагадаємо, в Івано-Франківську 23-24 лютого заклади освіти переводять на дистанційне навчання через можливу загрозу обстрілів РФ у річницю вторгнення.
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