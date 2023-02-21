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Школы Волынской и Ровенской областей 22-24 февраля переводят на дистанционное обучение

Фото: школы Волынской и Ровенской областей 22-24 февраля переводят на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Волынской и Ровенской областях в период с 22 по 24 февраля все школы переводят на дистанционное обучение из-за возможной угрозы обстрелов армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Волынской и Ровенской ОВА.

Учитывая позицию МОН, просьбы родителей и социальное напряжение по поводу возможных провокаций врага накануне годовщины полномасштабного вторжения, Волынская и Ровенская ОВА рекомендовала образовательным учреждениям областей перевести обучение в дистанционный формат.

Напомним, Министерство образования обратилось к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений с рекомендацией перейти на дистанционную форму обучения в период с 22 по 24 февраля. Это связано с опасностью ударов со стороны войск РФ.

Таким образом, на онлайн - обучение уже перевели школы в Ивано-Франковске, Броварах, Черкассах, Ровно, Нежине, а также в Черниговской и Киевской областях.

Однако столичные школы 22-24 февраля будут работать в смешанном формате.

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